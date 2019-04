FPÖ macht sich in Wahl-Spot über Armin Wolf lustig

Wien. Die FPÖ wirbt nun auch mit einem Wahl-Video für die EU-Wahl. Der Clip, der unter anderem auf Youtube abrufbar ist, kommt auch "Armina Wolf", eine Anspielung auf den ORF-Anchor "Armin Wolf" vor. Nicht ganz unbrisant nach dem Wirbel um das ORF-Interview mit FPÖ-Spitzenkandidat Vilimsky - oe24 berichtete.

Im neuen Wahl-Video bestellt sich ein Mann Bier in einem Lokal. Barmann ist HC Strache. Harald Vilimsky bestätigt dem zunächst ungläubigen Gast, dass er tatsächlich Strache vor sich habe. Der Mann spricht daraufhin mit HC und sagt am Ende, der Wahl fern zu bleiben. Die rot-grünen Fans im Lokal freuen sich und lassen Luftballons steigen, als sie das hören.

Spitze gegen den ORF. Dann kommt der Auftritt von "Armina Wolf" im "OFS 2". Sie fragt in freudiger Erwartung einer bestätigenden Antwort, den falschen Lokal-Gast: "Wie fühlt es sich an, Asylchaos und EU-Zentralismus zu unterstützen?". Aufgeregt zeigt sich der Mann an der Bar: "Ich bin von der FPÖ. Ich gehöre nicht zu denen!", stellt er klar. Woraufhin "Armina Wolf" verdutzt schaut. "Gehen Sie zur Wahl?", fragt sie nach. "Äääh. Nein." antwortet der Gast mürrisch.

Auch eine Persiflage auf ÖVP-Spitzenkandidat Othmar Karas ist unter den linken Fans zu sehen. "Und die TV-Reporterin Armina Wolf freut sich ebenfalls riesig, dass hier alle „Asyl-Chaos“ und „EU-Zentralismus“ unterstützen", schreibt dazu die FPÖ in einer Aussendung.