FPÖ tobt über Böhmermann-Skandal im ORF

Die FPÖ nützt den Eklat im ORF dazu, erneut die Abschaffung der GIS-Gebühren zu fordern. „Ohne GIS-Gebühren wäre Information und Unterhaltung mit Niveau und Anspruch wieder an der Tagesordnung“, so Generalsekretär Christian Hafenecker in einer Aussendung.

Die Einladungspolitik des ORF sei „hinterfragenswürdig“, der Kulturmontag ab sofort eine Satiresendung. „Dieser Sinnlos-Beitrag des ORF ist ein Musterbeispiel dafür, dass die GIS-Gebühren dringend abzuschaffen sind", betont Hafenecker.

Auch Harald Vilimsky kritisiert den Beitrag scharf. „Der ORF entwickelt sich immer mehr zu einer reinen Propagandamaschine von Rot-Grün“, so der FPÖ-Politiker. Die „halbherzige Distanzierung“ sei „an Schamlosigkeit kaum mehr zu überbieten“.