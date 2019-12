Fahrplan zur neuen Regierung

Das Wochenende verhandeln Türkise und Grüne durch. Verkünden sie vor Neujahr Einigung?

Wien. Statt Weihnachtsshoppen ist für VP-Chef Sebastian Kurz, Grünen-Bundessprecher Werner Kogler und ihre Teams Verhandeln angesagt. Auch am Samstag und Sonntag wollen die potenziellen neuen Koalitionspartner noch offene Punkte lösen.

Am 24., 25. und 26. Dezem­ber haben dann alle frei. Kogler wird daheim in der Steiermark Weihnachten feiern, während Kurz mit seinen Eltern, seiner Freundin Susanne und deren Eltern in Wien-Meidling den Heiligen Abend verbringen wird. Zumindest drei Tage sollen alle durchschnaufen können, um ab 27. Dezember wieder im Winterpalais des Finanzministeriums weiter an einem Regierungspakt feilen zu können.

Sollten in den kommenden Tagen die Knackpunkte Klima, Integration und Steuern gelöst werden, kann es schnell gehen.

Am 4. Jänner könnte grüner Bundeskongress tagen

Wenn Kogler seinen Bundeskongress am 27. Dezember einladen würde, könnte dieser bereits am 4. Jänner über Türkis-Grün entscheiden. Die Angelobung könnte dann am 7. Jänner stattfinden. Möglich wäre aber auch der 11. Jänner für den Bundeskongress und der 14. Jänner für die Angelobung.