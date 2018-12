Familiennachwuchs für Philippa und HC Strache

Das gemeinsame Baby lässt zwar noch auf sich warten, dennoch dürfen sich Philippa und HC Strache bereits jetzt auf Nachwuchs freuen. Wie der Vizekanzler auf Facebook schrieb, begrüßt das Ehepaar ein neues Mitglied.

„Ein neuer Familiennachwuchs ist schon da... ???? Unsere liebe, süße Wegbegleiterin ????eine 6 Monate alte Cane Corso Hündin, bereichert ab nun unser Leben und unsere Familie. ❤️ Wir sind glücklich & dankbar wieder einen Hund in unserer Familie haben zu dürfen!“

Erst im Oktober dieses Jahres trauerte Strache um seine Hündin Odi. Nun darf sich das Paar endlich wieder über einen Vierbeiner freuen.

Theoretisch kann es bei Philippa Strache jeden Tag so weit sein, dass ihr kleiner Sohn das Licht der Welt erblickt. Seit Dienstag dieser ­Woche ist die Ehefrau von Vizekanzler Heinz-Christian Strache offiziell in Karenz und bereitet sich in Ruhe auf die Geburt vor. Kurze Aufregung gab es nur in den letzten Tagen, da sich die Mama in spe nicht so gut fühlte und leicht kränkelte. Jetzt scheint aber wieder alles in bester Ordnung zu sein. Das Baby wird zwischen Weihnachten und Neujahr erwartet.

Papa-Karenz für HC und Auszeit für Philippa

Seit Freitag ist auch Ehemann HC Strache endlich im Urlaub und wird seiner Frau beistehen. Der Vizekanzler will sogar einen Papa-Monat nehmen und sich um Frau und Kind kümmern. „Mein Gehalt in dieser Zeit werde ich spenden“, erklärte der Politiker schon vor Wochen ÖSTERREICH. Und auch Philippa will schnell wieder in ­ihren Job als Tierschutzbeauftragte der FPÖ zurückkehren. „Ich werde nach einem Monat wieder ­arbeiten, das ist jetzt mein Plan. Das Baby kommt dann natürlich mit ins Büro.“ Philippa Strache hat auch schon eine freiwillige Nanny parat. ­„Meine Büro-Nachbarin ist sechsfache Mama, die freut sich schon!“

Bub wird nicht Heinz oder Christian heißen

Dass Philippa und ihr Ehemann ­einen Buben erwarten, ist kein Geheimnis. Der Name des kleinen Sprosses aber sehr wohl. „Ich habe Heinz drei Namen zur Auswahl gegeben. Einen davon darf er aussuchen, wenn er das Baby zum ersten Mal sieht“, grinst Philippa. Nur eines soll bereits feststehen: Der Bub soll nicht Heinz, Christian oder Philipp heißen.