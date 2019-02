Familienzuwachs bei Ministerin Kneissl

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) ist bekannt für ihre Tierliebe, besonders Hunde hat sie in ihr Herz geschlossen. Jetzt hat sie sich auch gleich einen neuen Hund als Familienmitglied geholt. Auf Instagram postet sie stolz ein Kuschelbild von sich und der Kleinen. "Willkommen in deinem neuen Zuhause, kleine Adele!", schreibt sie dazu.

Für Kneissl ist es der dritte Hund. Sie und ihr Mann Wolfgang Meilinger haben bereits zwei Boxer und die dürften viel Spaß mit der Neuen in der Runde haben. "Winston & Jackie freuen sich über die neue Spielgefährtin und auf viele gemeinsame Streiche", schreibt die Ministerin.

"Adopt don't shop"

Kneissl legt besonders viel Wert auf Tieradoption. Man solle keine Tiere kaufen, sondern sich jenen im Tierheim widmen. Und so ist auch ihr neuer Cavalier King Charles Spaniel ein "Findling", wie sie schreibt. Hinzu zum Posting postet sie unter anderem noch den Hashtag "#adoptdontshop", also "adoptieren und nicht kaufen". Dies ist ein gängiger Hashtag für Tierschützer und -Liebhaber, um auf die zurückgelassenen Tiere in Heimen aufmerksam zu machen, die dringend ein Zuhause suchen.