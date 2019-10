Fischer: Rede für Saudi-Zentrum

Wien. Und das sorgt für Wirbel: Denn der Nationalrat hat angesichts der Menschenrechtslage in Saudi-Arabien die Schließung verlangt. Trotzdem hält das Abdullah-Zentrum KAICIID in Wien eine Konferenz ab, Thema ist ausgerechnet „Hate Speech“ also Hassrede und Hetze. Hier kommt Heinz Fischer ins Spiel – er soll am Donnerstag im Grand Hotel die Eröffnungsrede halten. Fischer wollte gegenüber ÖSTERREICH keinen Kommentar abgeben.

Warum es das Abdullah-Zentrum noch gibt? Es ist für Österreich nicht so leicht, aus dem völkerrechtlichen Vertrag auszusteigen.