''Black Friday'' nicht nur in den Shops. Es ist auch das Motto der Klima-Aktivisten von ''Fridays for Future''.

Massenauflauf für die Umwelt: Heute verlassen weltweit Millionen Schüler wieder ihren Unterricht, um gegen den Klimawandel zu demonstrieren. „Fridays For Future“ hat sich wie ein Lauffeuer um die Welt verbreitet.

In Österreich wollen die Aktivisten an 47 Orten aufmarschieren und gegen den CO2-Ausstoß protestieren. Die größte Demo steigt in Wien unter dem Motto „Black Friday“. Es wird wohl wieder ein Mega-Event: Beim „Earth Strike“ im September waren es laut Veranstalter 150.000 Teilnehmer.

Emissionen

Treffpunkt ist heute um 12 Uhr bei der U2-Station Krieau – direkt gegenüber der OMV-Zentrale. „Die OMV gehört zu den 100 größten Fossile-Energie-Unternehmen, die zusammen für 70 Prozent der weltweiten CO2 Emissionen verantwortlich sind“, sagt Aktivistin Amina Guggenbichler. Der Protest richtet sich auch gegen den Klimaplan der Regierung, so Franziska Marhold: „Die Ziele sind nicht ambitioniert genug. Österreich sollte noch vor 2050 klimaneutral sein.“

Greta am Schiff

Losgetreten hatte die weltweite „Fridays For Future“-Welle vor einem Jahr die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg. Sie segelt gerade über den Atlantik zur Weltklimakonferenz in Spanien (s. Foto).

Notstand

Es ist wohl höchste Zeit für Veränderung: Das EU-Parlament hat gestern den Klimanotstand für Europa ausgerufen.