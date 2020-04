Funkspruch vom Minister: So bedankt sich Nehammer bei den Polizisten

"Die Polizei ist der Partner der Bevölkerung, das haben sie vielfach bewiesen", so der Innenminister in einem sehr persönlichen Funkspruch an die diensthabenden Beamten.

In den letzten Wochen wurde Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) nicht müde zu betonen, welch große Einsatzbereitschaft die österreichischen Polizisten zeigten und bedankte sich bereits via Presse bei all den Beamten. Nun nutzte er die Gelegenheit, um dies auch "persönlich" zu tun.

Am Donnerstagvormittag meldete sich der Minister von Landesfunkleitzentrale aus und bedankte sich in einem Funkspruch bei all jenen, die gerade im Einsatz waren. oe24.TV war mit einem Kamerateam dabei. "Es liegen jetzt Wochen des Einsatzes hinter Ihnen allen. Sie waren alle gefordert. Das Coronavirus hat uns vor völlig neue Herausforderungen gestellt. Als Minister sag ich Ihnen im Namen der Bundesregierung ein großes Danke für Ihren Einsatz", so Nehammer.

Gleichzeitig betonte er aber, dass die Gefahr noch nicht gebannt ist. "Bleiben wir weiterhin wachsam. Das Coronavirus ist noch nicht besiegt. Schauen Sie auf sich, schauen Sie auf die anderen, so wie bisher. Die Polizei ist der Partner der Bevölkerung, das haben sie vielfach bewiesen. Bleiben Sie gesund. Kehren Sie wieder gesund zurück zu Ihren Familien. Danke für Ihren Einsatz", sagte der Minister.