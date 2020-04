Geheim-Plan: Hebein will fünf Straßen sperren

Vor Ostern geht mit der Sperre von fünf Straßen juristisch gar nichts mehr.

Nach den Querelen um die "Corona-Fußgängerzonen" der grünen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein werden die Verhandlungen zwischen ihr und Koalitionspartner Michael Ludwig heute und morgen endlich konkreter.

Der Hebein-Plan. Wie ÖSTERREICH erfuhr, geht Hebein mit einer Liste von fünf Straßen in das Gipfelgespräch -zwei davon sind in grün regierten Bezirken, die Pazmanitengasse in der Leopoldstadt und die Schopenhauerstraße in Währing. Ein Projekt, die Florianigasse, ist in der VPregierten Josefstadt -wo Hebein sich offenbar schon ein "Ja" gesichert hat.

Und nur zwei der geplanten Sperren betreffen rote Bezirke: Die Rechte Bahngasse in der Landstraße, wo der bekennende Rot-Grün-Skeptiker Erich Hohenberger regiert, und die Ottakringer Hasnerstraße.

Grundsätzlich gilt: Michael Ludwig sagt definitiv nicht "Njet" zu diesen Straßen -Hebein muss "nur" die Bezirke überzeugen und rechtlich alle Details klären. So kann eine Kundmachnung nicht mehr zeitgerecht für eine Sperre zu Ostern erfolgen.

Diese Straßen will Hebein nach Ostern sperren

1 Pazmanitengasse im Herz der Leopoldstadt.

2 Rechte Bahngasse in Landstraße (Rennweg-Stadtpark).

3 Florianigasse in der Josefstadt (Zweierlinie-Uhlplatz).

4 Schopenhauerstraße in Währing ab Gürtel.

5 Hasnerstraße in Ottakring (Gürtel-Maroltingerg.).

J. Galley