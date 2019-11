Gernot Blümel "sportlich" unterwegs

Wien. Auf seinem Instagram-Profil zeigt sich Gernot Blümel sehr "sportlich". Nach dem Motto: "In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist" zeigt sich Blümel vor seinen Followern. In den Händen hält der ÖVP-Politiker das Buch des römischen Dichters Ovid - "Metamorphosen" - und steht dabei auf einem Balance-Board.

"Metamorphosen" ist ein in Hexametern verfasstes mythologisches Werk über "Verwandlungen". Metamorphosen, in denen sich ein Mensch in ein Tier, eine Pflanze oder ein Sternenbild verwandelt. Das Werk beginnt mit der Entstehung der Welt aus einer großen Flut und aus dem Chaos.