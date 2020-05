Investitionen sollen im Inland getätigt werden

Im Rahmen des Investitionspaketes werden im ersten Schritt rund 300 Millionen Euro in die Modernisierung und den (regionalen) Ausbau von Bahnstrecken und Bahnhöfen investiert. Infrastruktur und Angebot von öffentlichen Verkehrsmitteln soll damit ebenfalls verbessert werden. Dabei sollen laut Gewessler 80 Prozent der Aufträge an einheimische Klein- und Mittelbetriebe vergeben werden. Man erhoffe sich dadurch die Schaffung von Arbeitsplätzen, um der derzeitigen Situation am Arbeitsmarkt entgegen zu wirken.