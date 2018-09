Gibt Maria Vassilakou heute ihren Rücktritt bekannt?

Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou hat offensichtlich über ihre politische Zukunft entschieden. Die Grüne kündigte kurzfristig für Sonntagmittag eine "persönliche Erklärung" an. Angenommen wird, dass sie nicht für die Wien-Wahl 2020 kandidieren wird. Vassilakou war in jüngster Zeit mehr und mehr auch intern in die Kritik geraten. Für den ersten Listenplatz gibt es bereits mehrere Bewerber.

Putsch durch Ellensohn

Die Vizebürgermeisterin ist in ihrer eigenen Partei nicht unumstritten. David Ellensohn, der seine Kandidatur bereits öffentlich gemacht hat, griff Vassilakou bei Fellner! LIVE schroff an. Der 55-Jährige rechnet nicht mit einem Antreten seiner Partei-Freundin. "Ich gehe davon aus, dass die Mary nicht kandidiert. Ich glaub, sie hat genug von diesem brutal harten Job.“ Und er setzte gleich noch eine sensationelle Ansage drauf. Er gehe davon aus, dass Vassilakou nach der frühen Wahl des nächsten Spitzenkandidaten freiwillig das Handtuch werfe: „Wer uns in die nächste Wahl führt, soll auch sofort die wichtigste Position (gemeint: den Vizebürgermeister; Red.) innehaben. Es kann nicht eine Nummer 1A und eine Nummer 1B geben.

Vassilakou blieb cool

Die Vizebürgermeisterin ließ sich von Ellensohns Angriffen allerdings nicht provozieren. Sie teilte ÖSTERREICH Ende August per SMS mit, dass sie zu ihrem Rücktritt "noch nichts" sagen wolle. „Ich tauche erst in ein paar Tagen an die Oberfläche.“ Und zur Frage, ob sie untergetaucht sei: „Schöne Grüße aus dem Yellow Submarine!“

Will Vassilakou nicht mehr?

Noch hat Maria Vassilakou sich nicht endgültig geäußert, ob sie bis zum Ende der Bewerbungsfrist am Dienstag eine Kandidatur als grüne Spitzenkandidatin abgibt. Aber alle Kenner der grünen Frontfrau sagen: „Es reicht ihr. Sie will nicht mehr.“

Tatsächlich hat es sie ins Herz getroffen, dass ihr Widersacher David Ellensohn in vollmundigen Interviews etwa in oe24.TV verkündet hatte, dass die Vizebürgermeisterin aufgeben wolle.

Die Grünen-Chefin will Ellensohn verhindern

Klubobmann David Ellensohn, der selbst gegen Vassilakous „Ziehsohn“ und ehemaligen Vize-Büroleiter Peter Kraus antritt, brachte sie zur Weißglut: „Ich spreche schon für mich selbst“, schimpfte Vassilakou in ÖSTERREICH zuletzt.

Intern hat sie nun verkündet, dass sie vor allem ein Ziel habe: Ellensohn verhindern.

Vassilakous Vertrauter Chorherr hilft Kraus

Seit auch noch Gemeinderat Christoph Chorherr, einer der engsten Vertrauten Vassilakous, offiziell ins Lager der Unterstützer des Sprechers der „Grünen Andersrum“ Peter Kraus gewechselt ist, ist klar: Statt sich für eine eigene Kandidatur vorzubereiten, versucht die grüne Frontfrau für Kraus das Feld aufzubereiten. Und das dürfte gar nicht so einfach werden: Denn Ellensohn hat die gesamte grüne Fundi-Truppe um Peter Margulies hinter sich.

Vassilakou hat wiederum einige eher traditionelle Grüne wie den Chef der Inneren Stadt Alexander Hirschenhauser mit ihrem Kurs zum Heumarkt schwer vergrämt.

Ob sie selbst aktiv in den Ring steigt oder im Hintergrund bei der Kampagne für Kraus bei der Briefwahl um die grüne Spitzenkandidatur im November mitwirkt, ist daher offen – fix scheint nur, dass Vassilakou selbst nicht mehr antritt.