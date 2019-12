Mit ihrem "Gigabyte"-Sager auf oe24.TV sorgte die nicht amtsführende Stadträtin Ursula Stenzel für Lacher. Jetzt gibt es davon sogar einen Song.

Vor knapp zwei Wochen sorgte ein Sager von Ursula Stenzel (FPÖ) auf oe24.TV bei Fellner! LIVE für Spott. Dort leistete sie sich nämlich einen peinlichen Versprecher. Als die nicht amtsführende Wiener Stadträtin von dem CO2-Ausstoß spricht, gibt sie diesen mehrmals in "Gigabyte" an. Sie spricht zum Beispiel von "38 Gigabyte Ausstoß pro Jahr" und davon, dass "ein Teil in den Kosmos verstrahlen" würde. Das ist natürlich falsch. Der Ausstoß wird in Kilogramm gemessen. Und man spricht dabei nicht von Gigabyte, sondern Gigatonnen. Gigybyte ist eine Maßeinheit für digitale Daten.

Fehler bemerkt

Gleich nach dem Interview bei Fellner! LIVE fiel ihr die peinliche Panne dann aber noch selbst auf und sie korrigierte sich. Allerdings war es da schon zu spät. Auf Twitter & Co. amüsierten sich die User köstlich.

Und auch Kult-DJ Kurt Razelli, bekannt durch diverse Mash-ups, schien es zu gefallen. Und zwar so gut, dass er aus der Szene gleich einen ganzen Song machte. Den Remix dazu veröffentlichte er nun.