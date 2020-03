Grasser krank: Prozess abgesagt

Der frühere Finanzminister leidet aber nicht unter dem Coronavirus.

Wien. Für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in ­dieser Woche waren jeweils Verhandlungen zur Causa Buwog angesetzt. Doch Richterin Marion Hohenecker musste die drei Prozesstage am Montag kurzfristig ab­beraumen. „Wegen Erkrankung eines Angeklagten fällt der Buwog/Grasser-­Prozess an allen drei Verhandlungstagen diese ­Woche aus“, hieß es in der kurzen Mitteilung des Wiener Landesgerichts für Straf­sachen.

Kein Corona. Nach ÖSTERREICH-Informationen handelt es sich bei dem erkrankten Angeklagten um den früheren Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Grasser bestätigte das gegenüber ÖSTERREICH. Hielt aber auch fest: Mit dem Coronavirus habe seine Erkrankung nichts zu tun.

Bereits vergangene Woche musste der Buwog-Prozess abgesagt werden. Damals hätten Grassers Ehefrau ­Fiona sowie seine Schwieger­eltern aussagen sollen, dann war aber ein beisitzender Richter erkrankt.