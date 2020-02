Grazer Jus-Student will neue Cannabis-Politik

In einem offenen Brief fordert Wolfgang Pöltl Regierung zum Hanf-Handeln auf.

Graz. Der Grazer Senior-Student und Hypnose-Profi Wolfgang Pöltl nimmt die neue Regierungsbildung zum Anlass, um in einem offenen Brief an den neuen Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) die für ihn längst fällige Freigabe von Cannabis für medizinische Zwecke zu fordern. Einen Entwurf für die Legalisierung hat der Grazer, der mit 50 Jahren das Jus­studium begonnen hat, bereits vorher verschickt.

Alternativ. Medizinischer Hanf könne Kosten sparen und die Volksgesundheit mehr als fördern. Pöltl selbst hat Erfahrung mit Alternativmedizin: Er war 30 Jahre lang Hypnotiseur.