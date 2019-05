Grosz' Wut-Video-Attacke gegen Böhmermann

Der ORF-Kulturmontag hatte den deutschen Satiriker Jan Böhmermann, der für bewusste öffentlichkeitswirksame Provokationen bekannt ist, am Montag zum Interview geladen. In diesem spottete der Deutsche über den ORF – ob dieser bald zu „FPÖ-TV“ werde –, über Kanzler Sebastian Kurz als „32-jährigen Versicherungsverkäufer“ und „acht Millionen debile Österreicher“.

Böhmermann legt nach

Auf Twitter legte nun Jan Böhmermann nach und sorgt dabei erneut für eine unfassbare Provokation. "austria was für 1 ein autoritäres plumpsklo", schreibt der Satiriker und postet dazu Screenshots von Postings, in denen eine Sammelklage gegen den Deutschen gefordert wird.

Ex-BZÖ-Politiker schlägt zurück

Der Streit um Böhmermanns Aussagen im ORF und auf Twitter gegen Österreich, geht nun in die nächste Runde. Jetzt meldete sich Ex-BZÖ-Politiker Gerald Grosz auf Facebook zu Wort und heizt die Debatte neu an. In deutlichen Worten schießt er gegen den deutschen Comedian. Böhmermanns "Quoten sind lahm" und seine "Klöten klein", antwortet Grosz auf Böhmermanns Attacken. Er reagiere damit auf "auf demselben Niveau – also in der für ihn leicht verständlichen Latrinenrhetorik - geantwortet: Verpiss Dich!", sagt der Ex-Politiker in seinem Wut-Video.