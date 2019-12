Grün-Politikerin geht bei 6 Grad nackt baden

Anstatt zu Hause die zweite Adventkerze anzuzünden, springt die TV-Köchin und EU-Abgeordnete viel lieber ins kühle Nass.

Dass Sarah Wiener hart im Nehmen ist, hat sie wieder einmal bewiesen. Während sich die meisten am Sonntagmorgen zu Hause in der Wärme einsperren und gemütlich in den Tag starten, springt die TV-Köchin und grüne EU-Abgeordnete viel lieber ins kalte Nass.

Bei frischen 6 Grad Wassertemperatur geht Wiener einfach einmal im deutschen Mündesee nackt baden. Die Beweisfotos für den winterlichen Badespaß postete sie kurzerhand gleich auf Facebook. "Einen schönen zweiten Advent Euch allen! Von eurer toughen Sarah", schreibt sie dazu.

Tough ist diese Frau allemal.