Grüne entscheiden über Türkis-Grün

Pressekonferenz mit Ergebnis nicht vor 16:45 Uhr

Die Pressekonferenz der Grünen, in denen Bundessprecher Werner Kogler über die Entscheidung für oder gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP berichten will, verzögert sich. Sie wird nicht um 16.00 Uhr, sondern frühestens um 16.45 Uhr stattfinden. Der erweiterte Bundesvorstand der Grünen dauerte am Nachmittag noch an.

© APA/HERBERT PFARRHOFER