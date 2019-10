Grüne zeigt Wiens FPÖ-Chef wegen Verhetzung an

Die Grüne Abgeordnete Faika El-Nagashi hat eine Anzeige gegen FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp eingebracht. Die Politikerin wirft dem Wiener FPÖ-Chef Verhetzung vor. Konkret geht es dabei um eine Aussage, die Nepp beim Wahlkampffinale auf dem Viktor-Adler-Markt tätigte.

"Bauchstich-Sager"

Der FPÖ-Politiker sagte am 27. September vor zahlreichen Anhängern: „Also, wenn man in die Wahlkabine geht und sich dort die Frage stellt: 'Wähle ich eine Partei, die mehr Sicherheit für die Bürger will?', dann fällt mir die Entscheidung leicht. Oder ich stelle mir die Frage:, 'Was halte ich eher aus? 0,1 Grad mehr im Sommer oder ein Bauchstich von einem syrischen Asylanten?'‘“

Faika El-Nagashi sieht hier den Verdacht auf Verhetzung: Faika El-Nagashi: „Durch diese Gegenüberstellung verwendet er syrische ,Asylanten‘ als Synonym für Gewalttätigkeit, beschimpft damit diese Gruppe und setzt sie als generell gewalttätig herab“, begründet die Grüne auf Facebook ihre Anzeige.