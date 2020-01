Grüner D-Day: Basis stimmt über Koalitionspakt ab

Gestern beriet der grüne Vorstand, heute entscheiden 276 Grüne über Koalitionspakt.

Salzburg. Bis in die Nachtstunden sollten gestern in Salzburg Grüne noch inoffiziell diskutieren. Zuvor hatte der erweiterte grüne Bun­desparteivorstand mit rund 30 Teilnehmern in Salzburg die erste Vorentscheidung zum türkis-grünen Koalitionspakt getroffen: „Sowohl der Nationalratsklub als auch der Bundesvorstand waren einstimmig für den Koalitionspakt und empfehlen die Annahme. Es gab eine ex­trem starke Einigkeit“, verkündete ein erleichterter Werner Kogler.

Heute steht im Salzburg Congress die Stunde der Entscheidung an: Ab 13 Uhr kämpfen Grünen-Bundessprecher Werner Kogler und seine Minister hier für eine klare Mehrheit für das türkis-grüne Koalitionsübereinkommen.

Dabei schwanken einige Grüne zwischen Euphorie – 2017 waren die Grünen bekanntlich aus dem Parlament geflogen – und echter Sorge. Maßnahmen wie die Sicherungshaft lösen in der Öko-Bewegung echte Grundrechtsbedenken aus.

Mitverhandler Harald Walser drückt aus, was viele denken: „Was wäre die Alterna­tive gewesen?“, beschwört er das türkis-blaue Gespenst herauf. Daher werde die grüne Basis mit „klarer Mehrheit, aber mit Bauchweh“ Ja zur Koalition sagen, glaubt der Vorarlberger. Kogler appellierte noch am Abend an die Delegierten: „Wir sind vom Nachzügler zum Vorreiter beim Klimaschutz geworden. Es gibt beim Sozialen eine klare grüne Handschrift.“ Ob es nützt?

Stundenlange Aufklärung bei Bundeskongress

Heute ab 10 Uhr stellen sich Kogler und Co. den Fragen der Delegierten. Damit sollen Bedenken – von Kopftuch­verbot bis strenge Migrations­linie – bereits vor dem öffentlichen Bundeskongress ausgeräumt werden. Die grüne Jugend agitierte freilich bereits gegen Kurz. Aber einige Grüne loben dafür, dass „das Wohnpaket, die Klima­politik und auch der Kampf gegen Rechtsextremismus“ im Regierungspakt eine klare grüne Handschrift tragen. Zudem hat Wiens grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein ihrer Landesgruppe empfohlen, Ja zur Regierung zu sagen. Einem Beispiel, dem die übrigen grünen Landeschefs folgen sollten. Peter Pilz, der mit seiner Abspaltung 2017 am kurzfristigen Aus der Grünen maßgeblich beteiligt war, versucht, seine Ex-­Parteifreunde knapp vor ihrer wohl wichtigsten Entscheidung noch zu spalten: „Raus aus der Kurz-Falle!“

Entscheidender ist für die Grünen allerdings die Kritik ihres Grandseigneurs Karl Öllinger. Er hat, ebenso wie viele, Bauchweh, dürfte aber ebenfalls ein Ja empfehlen …

Isabelle Daniel

Öllinger: "Die ÖVP ist kaum Kompromisse eingegangen"