Gudenus-Comeback am Akademikerball

Hofer unterstrich Bedeutung der Korporationen

FPÖ-Bundesparteichef Norbert Hofer hat am späten Freitagabend am freiheitlichen Akademikerball in der Hofburg die Bedeutung der Korporationen für die Partei hervorgestrichen. "Ihr sei der wahre, der harte Kern, auf den man auch weiter aufbauen kann", sagte er bei seiner Rede am Burschenschafter-Ball, an dem zahlreiche FPÖ-Spitzenpolitiker teilnahmen.

Hofer war an der Spitze der Ehrendelegation gemeinsam mit Ballorganisator Udo Guggenbichler und Wiens Vizebürgermeister Dominik Nepp in die Hofburg eingezogen. In der Eröffnungsrede des FPÖ-Chefs, die in den vergangenen Jahren vom gescheiterten Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gehalten wurde, warnte Hofer vor einem Verlust der Freiheit, den es als burschenschaftlichen Wert zu verteidigen gelte. Denn "man will uns vorscheiben, wie wir zu leben haben". Als Beispiele brachte er Debatten über Dieselmotoren oder Nahrungsmittel. Aber es würde auch versucht, vorzuschreiben, "wie wir zu denken und zu formulieren haben", etwa beim Thema des Gendern in der Sprache.

© screenshot (facebook)

"Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine gemeinsame Gesinnung haben. Wir dürfen uns auch wehren, wenn uns vorgeschrieben wird, wer diesen Ball besuchen darf und wer ihn nicht besuchen darf. Auch dagegen wehren wir uns zu Recht", sagte Hofer. Im Vorfeld des Balles hatte es scharfe Kritik u.a. von SPÖ und ÖVP am Ballbesuch des Identitären-Sprechers Martin Sellner gegeben, dessen Bewegung vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Auch Guggenbichler betonte zuvor, er werde sich von den Medien nicht zur Diskriminierungen nötigen lassen.