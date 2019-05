Gudenus: Weitere Treffen mit 'Oligarchen-Vertrauten' nach Ibiza

Die zurückgetretenen FPÖ-Funktionäre Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus beteuerten, dass es sich bei diesem verhängnisvollen Treffen in einer angeblichen Oligarchenvilla auf Ibiza um ein einmaliges Geschehnis handelte. Nachher habe es keinen weiteren Kontakt gegeben. "Eine b'soffene Gschicht", nannte es Strache in seiner Rücktrittsrede.

Dies scheint aber gelogen gewesen zu sein. Denn wie "SZ" und "Spiegel" nun berichten, gibt es Material, welches weitere Treffen in Wien von Gudenus und dem angeblichen Vertrauten der Oligarchentochter, der ebenfalls im Video ist, beweisen soll. Eines soll im August, also wenige Wochen nach Ibiza, stattgefunden haben. "Sie war relativ angepisst", sagt der Vertraute über die angebliche Investorin, aber jetzt gehe es darum, weiterzumachen, "raus aus der Bunkermentalität".

Presseaussendung auf Befehl von "Oligarchen-Nichte"

Der Vertrauter schlug Gudenus vor am 4. September eine Presseaussendung mit dem Strabag-Miteigentümer Hans Peter Haselsteiner als Gegenstand der Mitteilung auszuschicken. Und diese Pressemitteilung schickte Gudenus von seiner offiziellen E-Mail-Adresse bei der FPÖ an den Vertrauten. Die Meldung ist in der APA-OTS immer noch abrufbar.

Und dann soll es zu einem weiteren Treffen gekommen sein, Ende August. Bei diesem ging es gar um ein mögliches zweites Treffen mit der Frau. "In Moskau oder London", so Gudenus.