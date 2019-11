Gudenus: Wut-Posting gegen Peter Pilz

Ex-FPÖ-Politiker Gudenus: "Werde mich zur Wehr setzen!"

ZackZack, die Aufdecker-Onlineplattform von Ex-Politiker Peter Pilz, veröffentlichte am Mittwoch eine weitere Enthüllung am Rande der Ibiza-Ermittlungen. Beamte hätten bei einer Hausdurchsuchung neben einem Tresor im Schlafzimmer von Johann Gudenus „Visitkärtchen sowie in einer schwarzen Schachtel liegend ein zusammengefaltetes Stück Papier aufgefunden, die Rückstände von suchtmittelverdächtigen Substanzen aufwiesen“.

Auch zwei Faustfeuerwaffen und Langwaffen im Tresor

Laut Protokoll der Hausdurchsuchung, so berichtet ZackZack, öffnete Gudenus „in Schlafkleidung“, als die Beamten die Wohnung durchsuchen wollten. Dort fanden sie dann auch zwei Faustfeuer- und zwei Langwaffen, die ordnungsgemäß versperrt waren.

© zackzack.at

Gudenus droht mit Klage gegen Pilz & "ZackZack"

Die Story schlug hohe Wellen. Gudenus’ Anwalt Heinz-Dietmar Schimanko reagierte prompt: „Mein Mandant hat nie Drogen konsumiert“, stellte er klar, dass es sich nicht um Drogen von Gudenus handle. Es sei auch eine „Nebensächlichkeit“.

Und auch Gudenus selbst platzte der Kragen – er droht Peter Pilz („alter weißer Mann“) mit rechtlichen Konsequenzen.

© zackzack.at

Wut-Posting gegen Peter Pilz: "Werde mich zur Wehr setzen!"