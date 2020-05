Gudenus auf oe24.TV: "Jede Stimme für Strache ist eine verlorene Stimme"

Gudenus schießt auf oe24.TV gegen seinen langjährigen Weggefährten Strache.

Wien. Eine jahrzehntelange Freundschaft liegt nach Ibiza offenbar in Scherben. Ex-FPÖ-Klubchef Johann Gudenus warnt davor, bei der Wien-Wahl für seinen ehemaligen Weggefährten zu stimmen. „Jede Stimme für Strache ist eine verlorene Stimme“, sagte er am Montag auf oe24.TV in Fellner! LIVE. Er schätzt die Chancen des Team HC Strache bei der Wien-Wahl für gering ein. Die Partei würde sogar an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Gudenus glaubt sein ehemaliger Parteikollege wolle gar der FPÖ schaden "und habe sich vielleicht sogar mit Blümel abgesprochen", so seine Theorie. Doch die Freiheitlichen würden sich dennoch durchsetzen.

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache führt mittlerweile das Team HC Strache an, das in Wien kandidiert. Gudenus wird hingegen wieder vermehrt in der FPÖ gesehen. Eine Rückkehr in die Politik dementiert er aber.

Auch Strache war auf oe24.TV zu Gast. Er kündigte an, sein Gehalt, das er als Wien-Mandatar künftig beziehen könnte, zu spenden.