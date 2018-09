Gudenus begrüßt Vassilakou-Rücktritt

"Besser spät, als nie! Vassilakou hat sehr lange gebraucht, ihr damaliges Versprechen – sollten die Grünen bei der Wien-Wahl 2015 verlieren, so würde sie zurücktreten – einzulösen", so Obmann der FPÖ-Wien, Johann Gudenus, in einer ersten Reaktion.

Gudenus behauptet, dass Vassilakous Erbe aus "sündteuren, sich bereits im Zerfall befindende Begegnungszonen, die im Winter unbenutzbare Wientalterrasse oder die Umsetzung des Hochhausprojektes ohne Rücksicht auf Bürgerinteressen am Wiener Heumarkt" bestünde. Darüberhinaus fordert er von Bürgermeister Ludwig ein Ende der Rot-Grünen Koalition in der Stadt.

"Der 02.09.2018 ist der Tag, an dem Häupls rot-grünes Experiment, das Wien enormen Schaden zugefügt hat, endgültig zu Grabe getragen wird. Wir fordern, diesem unwürdigen Schauspiel und Regierungschaos endgültig ein Ende zu setzen“, so Gudenus abschließend.

Wölbitsch zollt Respekt vor Entscheidung

Die Rücktrittsentscheidung überrascht Wölbitsch nicht, er zolle der Entscheidung jedenfalls Respekt. "Die Stadt befindet sich seit Jahren in einem Grünen Würgegriff, wo Ideologie wichtiger ist als pragmatische Lösungen. Bevor das so weitergeht", so Wölbitsch, "sollten die Verantwortlichen den Weg für Neuwahlen freimachen. Die Wienerinnen und Wiener haben sich eine Regierung verdient, die arbeitet statt mit- und untereinander zu streiten."