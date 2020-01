"HC-Rache": "FPÖ bald in der Irrelevanz"

"Was geht zuerst aus? Die Wähler oder die Ausreden?" - deftig kommentiert Heinz-Christian Strache seinen Ex-Parteikollegen Norbert Hofer. Die FPÖ nehme "Kurs in Richtung Irrelevanz" . . .

Offenbar kann der Ex-Vizekanzler nicht ruhig dabei zusehen, wenn "seine" Ex-Partei eine Wahl verliert: Über Twitter kritisierte Heinz-Christian Strache an diesem Sonntagnachmittag das schlechte Ergebnis der FPÖ im Burgenland. Strache wörtlich: "Die Burgenland-Wahl zeigt: Unter Norbert Hofer & Co. nimmt die FPÖ Kurs Richtung Irrelevanz udn verliert, was ich einst dazugewinnen konnte." Und der Ex-Parteichef stellt die Frage: "Was geht zuerst aus? Die Wähler oder die Ausreden?"

Wechselt Tschürtz mit Landesgruppe zum DAÖ?

Allerdings vermeidet Heinz-Christian Strache auffallend jede harte Bemerkung gegenüber dem FPÖ-Spitzenkandidaten im Burgenland: "Für Johann Tschürtz tut es mir leid, das hat er nicht verdient." Schon bei seiner Rede vor dem DAÖ in den Wiener Sophiensälen in der Vorwoche hat Strache besonders freundlich über den burgenländischen FPÖ-Chef gesprochen. Politische Beobachter meinen, dass Tschürtz vor dem Absprung aus der FPÖ stehen könnte und dabei die gesamte Landesgruppe zur "Die Allianz für Österreich" mitnimmt. Also fast die gesamte: Norbert Hofer, der in Pinkafeld wahlberechtigt ist, wird vermutlich bei der FPÖ bleiben.