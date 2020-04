"HC Strache" war einmal: Comeback für Ex-FPÖ-Chef auf Facebook

Nach dem Hickhack mit seiner Ex-Partei hat Heinz-Christian Strache eine neue Facebook-Seite.

Nach dem Knalleffekt um die Ibiza-Affäre und dem Rückzug Heinz-Christian Straches aus der Politik kippte die Stimmung zwischen ihm und der FPÖ schlussendlich auch im Streit um die Facebook-Seite "HC Strache". Mit 800.000 Fans war sie die Geheimwaffe der Freiheitlichen. Am Ende setzte sich die Partei durch und sie nahmen die Seite offline.

Von da an kommunizierte Strache über seine privates Profil. Nachdem er sich wieder zurück aufs politische Parkett wagt und als Spitzenkandidat "Der Allianz für Österreich" (DAÖ) bei der Wien-Wahl antreten will, legte er nun auch auf Facebook ein "Comeback" hin. Mittlerweile nennt er sich "Heinz-Christian Strache/ HC Strache". Online ging die Seite am Ostersonntag. Seitdem teilt er sie fleißig und hat mittlerweile schon über 4.500 Likes - bisher kein Vergleich zu seiner alten Reichweite.