Habsburg will gegen Ex-SPÖ-Kanzler vorgehen

'Ich lasse die Situation rechtlich prüfen, weil ich das Gefühl habe, mein Name wurde missbraucht', sagt Karl Habsburg auf oe24.TV.

Karl Habsburg bestätigt im Interview bei Fellner! LIVE seine rechtliche Prüfung rund um den Namen der Lobbying-Gruppe "Hapsburg", rund um Ex-SPÖ-Bundeskanzler Gusenbauer. Dieser Kreis wirbt mit dem Namen Habsburg und macht im Ausland Geschäfte.

oe24.TV: Überlegen Sie gerichtlich dagegen vorzugehen?

Karl Habsburg: "Das ist ein Punkt, über den ich mich wirklich ärgere, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich das Gefühl habe, dass da ein Kreis um den Ex-Kanzler Gusenbauer herum, meinen Familiennamen – der in der Ukraine natürlich sehr gut angeschrieben ist, weil wir eine sehr lange gemeinsame Geschichte haben – benutzt, um kriminelle Machenschaften damit weiß zu waschen. Man benutzt einen guten Namen und – egal ob der Name mit "p" oder "b" geschrieben wird, weil im englischen Sprachgebrauch mein Name oft mit "p" geschrieben wird – das hier der Name missbraucht wird ist ganz klar. Nach dem Mueller-Report sind E-Mails aufgetaucht, in denen steht: "Den Hapsburgern muss noch Geld gezahlt werden." Und damit sind der Haufen Krimineller gemeint. Das ist eine Sache, die mich ärgert."

"So eine Situation lasse ich auch rechtlich prüfen, um zu schauen in welche Richtung ich rechtlich vorgehen kann, weil ich sehr wohl das Gefühl habe, dass mein Name sehr wohl missbraucht wurde."