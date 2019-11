Alfons Haider schießt nach der Causa rund um einen FPÖ-Funktionär, der auf einem Video den "Hitlergruß" zeigt, mit einem Wutposting gegen die FPÖ.

Wien. Rund um die Affäre eines 24-jährigen FPÖ-Parteifunktionäres meldete sich nun Alfons Haider mit einem Wutposting auf Facebook zu Wort. "Ein 24 jähriger wird zum Obmann seiner Partei in NÖ gewählt -Tage später fällt ihm auf den Zuruf „sag etwas „ nur der berühmte Arm nach oben und 'HITLA' ein . Der Mann an der Kamera 'Ja ,genau so passt das.Unser Chef .....“ Und dann wie immer :' Ausschluss, abscheulich -kein Platz bei uns ......'", so Haider in dem Posting.

Haider reicht's. "Wieder ein Einzelfall ??? Ja verdammt nochmal , schaut ihr euch eure Jungpolitiker vorher nicht an , werden die nicht eingeschult ( sicher auf eure Art ) ? Eure Wähler den ihr als kleinen Mann der Straße verkauft will die ganzen braunen Ausrutscher nicht wirklich", schrieb Alfons Haider in Bezug auf den Skandal rund um den "Hitlergruß" eines FPÖ-Funktionäres aus Niederösterreich. Des Weiteren bezieht Haider sich auf die Bezeichnung "Einzelfälle", mit der die FPÖ – laut Haider – versuche rechtsradikale "Ausrutscher" zu relativieren: "Die große Mehrheit der Österreichischen Bevölkerung lehnt dies ab , denn solche Ereignisse lassen immer mehr Menschen in diesem Land sehen was wir nicht brauchen ..."

Causa: "Hitlergruß" von FPÖ-Funktionär