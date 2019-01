Heute um 9 Uhr entscheidet der Europäische Gerichtshof (EuGH), ob der Karfreitag (heuer am 19. April) künftig für alle Österreicher zum Feiertag wird. Bisher haben nur Protestanten an diesem Tag arbeitsfrei.

Ein Angestellter eines Detektivbüros war mit Anwalt Alois Obereder bis vor den Obersten Gerichtshof (OGH) gezogen, weil er am Karfreitag arbeiten musste und einen Feiertagszuschlag von 109 Eu­ro in Rechnung stellen wollte. Der OGH reichte an den EuGH weiter, denn es geht um viel. Der Generalanwalt des EuGH hatte bereits im April erklärt, dass die österreichische Regelung eine Diskriminierung sei. Zu rund 80 Prozent folgt der Gerichtshof den Empfehlungen des EuGH.

Wird der Karfreitag zum Feiertag, könnte ein weiterer freier Tag für alle folgen: der jüdische Jom Kippur (2019 am 9. Oktober), der rechtlich gleichwertig ist.

Europameister. Damit wäre Österreich Europameister, was die Anzahl der Feiertage betrifft. Mit 13 Feiertagen stehen wir derzeit schon an dritter Stelle. Sind 15 Tage frei, wären wir ex aequo mit der Slowakei an der Spitze. Deshalb gibt es Überlegungen, den Pfingstmontag zum Arbeitstag zu machen.(knd)