Gestern am Nachmittag wurde Sebastian Kurz als Kanzler und dessen gesamtes Regierungsteam per Misstrauensantrag durch Rot, Blau und Liste Jetzt abgewählt. Alexander Van der Bellen wird heute Sebastian Kurz als Kanzler entlassen.

Der 72-Stunden-Kanzler

Heute, um 11.30 Uhr – so der Stand gestern Abend – soll VP-Finanzminister Hartwig Löger als Kanzler angelobt werden – allerdings nur für rund 72 Stunden, bis der Bundespräsident einen Übergangskanzler angelobt. Und dafür will er eine Mehrheit im Parlament sicherstellen. Die durch das Parlament abgewählten Minister werden noch einige Tage ihre Geschäfte weiterführen.

Van der Bellen hat bereits gestern am Abend alle Klubchefs in die Hofburg eingeladen. Vor allem SPÖ und FPÖ sollten ihm vorschlagen, wen sie nach ihrem Misstrauensantrag als Übergangskanzler wollen. SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner soll Ex-OGH-Chef Gerhart Holzinger vorgeschlagen haben. FP-Chef Norbert Hofer soll damit einverstanden sein. Van der Bellen machte in seiner Erklärung gestern klar, dass er eine „breite Mehrheit“ wolle.

Kriterien für den Neuen

➔ Europa-Kenner: Der Bundespräsident formulierte im kleinen Kreis für den noch zu findenden Übergangskanzler: Dieser solle Europa-Erfahrung haben, um die Republik bis zur Bildung einer neuen Regierung nach der Nationalratswahl „bestmöglich“ in Brüssel vertreten zu können.

➔ Politikerfahren: Zudem sei Van der Bellen – so Kenner des einstigen Wirtschaftsprofessors – der Meinung, der Übergangs-Regierungschef bräuchte – im Unterschied zu einzelnen Ministern – eine „gewisse politische Erfahrung“.

Respektiert: Der Neue solle zudem „über jeden Zweifel erhaben“ und „über Parteigrenzen hinweg“ respektiert sein. Diesen Kriterien würde Ex-EU-Kommissar Franz Fischler entsprechen. Der Haken: Er gilt als Feindbild der FPÖ. SPÖ und ÖVP müssten den langjährigen VP-Politiker aber akzeptieren.

Ebenfalls im Spiel sei EU-Kommissar Johannes Hahn. Allerdings müsse ihn dann ein anderer in der EU-Kommission ersetzen. Ex-Verfassungsgerichtshofpräsident Gerhart Holzinger gilt als Favorit der SPÖ. Wäre laut einem Insider aber auch ein „idealer“ Justizminister.