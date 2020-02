Hat Kurz mit seiner Justiz-Schelte überzogen?

Das Kommentar-Duell zwischen oe24-Chefredakteur Richard Schmitt und ÖSTERREICH-Innenpolitikchef Günther Schröder.

Richard Schmitt: "Sogar den Papst darf jeder kritisieren - die Justiz nicht?"

Feinstes Polittheater mit schauspielerisch wertvollen Hysterie-Einlagen: Die Tragikomödie um gewisse, vom Bundeskanzler deutlich genannte Mängel in der österreichischen Justiz erreicht mit den Monologen seiner Laiendarsteller beinahe die Qualität von Shakespeare-Dramen, die auf der Tschauner Bühne aufgeführt werden.

Immer wieder wird dabei betont: „Die Unabhängigkeit der Justiz muss geschützt werden!“ Natürlich. Aber wer bedroht diese Unabhängigkeit? Niemand. Der Kanzler hat nämlich nicht die ganze Institution, sondern konkrete Vorfälle im Bereich der Justiz aufgezeigt.

Bundeskanzler nannte zwei konkrete Vorfälle

In einer Zeit, in der selbst der Stellvertreter Christi in Rom offen (und manchmal sicher auch berechtigt) für seine Statements kritisiert werden darf, müssen sich sogar Wiener Staatsanwälte gefallen lassen, dass nicht alle ihre Handlungen immer als optimal empfinden.Sebastian Kurz hat bei einem Hintergrundgespräch für Journalisten zwei Beispielfälle zur Untermauerung seiner Kritik genannt.

Fall 1: Die für ihn unverständliche Hausdurchsuchung bei Ex-Finanzminister Hartwig Löger und deren mediale Verbreitung nur wenige Minuten nach Beginn dieser Razzia.

Fall 2: Die recht blitzartige Preisgabe der Identität des Hauptverdächtigen in der sogenannten „Schredder-Affäre“ (die dann ja gar keine große Affäre war): Da hätte ein Chefredakteur eines Wiener Wochenblatts bei dem ­Social-Media-Experten der ÖVP bereits angerufen, noch bevor die Kripo bei dessen Wohnungstür angeläutet hat. Woher kam die Info?

Was auffällt: Von einer Seite sickert wenig durch

Auffällig ist eben, dass in den vergangenen Monaten viele Details aus Justizakten über ÖVP- und FPÖ-Politiker an die Öffentlichkeit gekommen sind, aber kein einziges Leak die „andere Seite“ belastet hat. Und wenn etwa zum „System Chorherr“ einiges aus den Akten der Staatsanwaltschaft rausgesickert ist, dann hätte es den Ex-Grünen – was für ein Zufall – entlasten sollen.

Der Kanzler könnte somit annehmen, dass eine gewisse Kritik durchaus berechtigt ist, selbst wenn 99 % der Staatsanwälte und Richter in diesem Land einen wirklich ausgezeichneten Job machen.

Günther Schröder: "Verfahren dauern zu lange - doch sonst geht Kritik zu weit"

Eines muss man sagen: Sebastian Kurz ist es wieder einmal gelungen, tagelang die Polit-Diskussion zu dominieren. Eigentlich hätte der Kanzler heillos in der Defensive sein müssen. Angriffe auf die Justiz, noch dazu geäußert in einem Off-the-Records-Gespräch und geleakt von einer Wiener Wochenzeitung – wie kann er nur, der Kanzler?

Doch Kurz wäre nicht Kurz, wenn er nicht sogar diese ­Situation in einen Polit-Sieg verwandelt hätte. Es gab einen aufwendig inszenierten Justizgipfel, daneben wurden 20 Jahre alte Papiere gestreut, die angebliche rote Netzwerke in der Justiz beweisen sollen – ein PR-Scoop.

Fragt sich nur, was an der Kritik wirklich dran ist. Wir rekapitulieren: Kurz soll sich laut Falter darüber beschwert haben, dass eine rotstichige Korruptionsstaatsanwaltschaft durchwegs ÖVP-Politiker und deren Verfahren ewig nicht einstellt.

Unzumutbar

Zur angeblichen Rotstichigkeit noch später – doch dass Justizverfahren stellenweise ewig dauern, das ist nicht von der Hand zu weisen. Bei Karl-Heinz Grasser und dem Buwog-Verfahren dauerte es acht Jahre, bis der Prozess begann. Zehn Jahre nach der berühmten Anzeige gibt es immer noch kein Urteil. Das ist nicht nur für die Angeklagten unzumutbar, sondern auch für das Verfahren – Zeugen erinnern sich ja reihenweise nicht mehr genau an Ereignisse vor mehr als einem Jahrzehnt.

Bei den Eurofightern wiederum ließ ein Staatsanwalt den Akt so lange liegen, bis eine ganze Reihe von Beschuldigten aus dem Schneider war. Und als es endlich zu einem Prozess gegen einen landesweit bekannten (ÖVP-nahen) Lobbyisten kam, war die Suppe zu dünn – oder wie es der Richter so schön ausdrückte: „Es stinkt, aber es stinkt zu wenig.“

Ja, stimmt, der Kanzler hat recht: Die Verfahren dauern viel zu lange, und in Groß-Affären hat sich die Justiz nicht mit Ruhm bekleckert, beim Eurofighter ist man erst nach einem veritablen Justizskandal so weit in die Gänge gekommen, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft WKSta, die den Fall seit einem Jahr übernommen hat, jetzt immerhin 60 Beschuldigte führt. Nur: Aus der Tatsache, dass diese Korruptionsstaatsanwälte in Sachen Casinos zwei Ex-ÖVP-Politiker im Visier haben, eine rote Schlagseite der Justiz zu sehen – diese Suppe ist jedenfalls zu dünn.