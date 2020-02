Heute nächster Krisengipfel zu Coronavirus

Um 7:30 tagt wieder der Einsatzstab der Bundesregierung zum Coronavirus

Es war nur eine Frage der Zeit. Die Gefahr einer Ausbreitung von Corona auf Europa sei seit einiger Zeit bekannt, erklärt Kanzler Kurz. Und: "Wir sind genau darauf vorbereitet."

Am Dienstag um 12.45 Uhr war es fix. Tirols VP-Landeshauptmann Günther Platter bestätigte zwei Corona-Kranke in seinem Bundesland. Die beiden Patienten wurden zur Sicherheit doppelt getestet - positiv.

Einsatzstab. Der Einsatzstab der Regierung tagt bereits heute um 7.30 Uhr wieder. Es geht um das Vorgehen bei weiteren möglichen Abriegelungen, wie gerade in Tirol. Denn es sei davon auszugehen, dass Weitere nötig sein könnten. Daran wird laut dem Bundeskanzleramt auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) teilnehmen.

Jetzt: Ruf nach Grenz-Kontrollen

as Pärchen in Innsbruck, das positiv auf das Coronavirus getestet wurde, kam über die Grenze nach Österreich. FPÖ-Klubchef Herbert Kickl forderte nun am Dienstag "unverzügliche Grenzkontrollen".

Allerdings stößt er bei der Regierung hier auf taube Ohren. Auf ÖSTERREICH-Anfrage erteilten sowohl Kanzler Sebastian Kurz, Innenminister Karl Nehammer als auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober dem Vorschlag eine Abfuhr. Man wolle jetzt Panikmache vermeiden -und es würde bei einer Inkubationszeit von 24 Tagen auch wenig bringen.

Auch keine Kontrollen an Österreichs Flughäfen

Passagiere. Ein Lande-Stopp am Flughafen Wien-Schwechat für Maschinen aus den betroffenen Gebieten wie China, Iran oder Südkorea - wie es etwa in Dubai in Kraft ist - wird auch nicht angedacht. Ebenso wenig wie eine Kontrolle aller Passagiere, die in Wien aussteigen.