Heute redet Kurz mit Grünen weiter

Wien. Und da war es nur noch einer. Nachdem zuerst die FPÖ von Norbert Hofer und dann auch noch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner die Sondierungen mit der ÖVP von Sebastian Kurz beendet hatten, stiegen am Donnerstag auch die Neos aus. Mit ernsten Mienen traten Beate Meinl-Reisinger und ihr Verhandlungsteam vor die Kameras und teilten mit, dass es sich aussondiert hat. Zu Verhandlungen sind die Neos aber – so wie Rendis SPÖ – sehr wohl bereit,

Das Hauptaugenmerk von Kurz liegt ja ohnehin bei den Grünen, mit denen die ÖVP eine klare Mehrheit hätte. Vier Stunden hatte Kurz am Montagabend schon mit Kogler gesprochen – mindestens fünf (von 11 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr) will man heute mit den Grünen ausloten, ob Koalitionsverhandlungen wirklich Sinn machen.

Am Tisch sitzen 12 Personen: Für die ÖVP sind des neben Kurz seine Vertrauten Gernot Blümel, Elisabeth Köstinger, und Stefan Steiner sowie Klubchef August Wöginger und Ex-Ministerin Margarete Schramblöck.

Werner Kogler hat wiederum Umwelt-Expertin Leonore Gewessler, Wiens Grünen-Chefin Brigitte Hebein, die Abgeordnete Alma Zadic sowie den oö. Landesrat Rudi Anschober und Budget-Guru Josef Meichenitsch dabei.

Die Themen. Beide Seiten betonten, dass man immer noch nicht über Themen sprechen werde, sondern nur über den Fahrplan der nächsten Wochen. Doch die Spatzen pfeifen es seit Tagen von den Dächern, dass sich Partei-Experten längst überlegen, wie die inhaltlich großen Differenzen etwa beim Klimaschutz der Mindestsicherung (weniger Geld für Zuwanderer) und bei der Migration überwunden werden können. Auch Papiere sollen bereits ausgetauscht worden sein – bestätigt wird das freilich nicht.

In der ÖVP hieß es, man wolle vor allem den Grünen Zeit geben, einen Parlamentsklub aufzubauen und sich zu finden. Doch auch die ÖVP denkt natürlich strategisch – immerhin wählt am 24. September mit der Steiermark ein großes Bundesland. (gü)

Er wolle noch „einige Wochen“ sondieren, sagte der ÖVP-­Obmann am Donnerstag.

Graz. Sollte eine Entscheidung über Koalitionsverhandlungen in der 1. November-Woche fallen, so könnte es jetzt länger dauern: Kurz ließ aufhorchen, als der sagte, er wolle noch einige Wochen sondieren. Nicht unlogisch wäre eine Entscheidung erst nach der Steirer-Wahl am 24. November – die dortige ÖVP spitzt ja auf enttäuschte Ex-FPÖler, die durch Verhandlungen mit den Grünen abgeschreckt werden könnten, Kurz winkte indes ab: Er hoffe nicht, dass es so lange dauert.