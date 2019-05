Heute streikt Greta in Wien

Mit Greta Thunberg hat alles begonnen. Seit 2018 demonstriert die 16-jährige Schwedin immer freitags während der Schulzeit für besseren Klimaschutz. Aus ihrer Aktion wurde eine weltweite Bewegung, die wöchentlich Tausende junge Leute – auch in Österreich – auf die Straße bringt. Am heutigen Freitag ab 12 Uhr wird die „Fridays for Future“-Erfinderin gemeinsam mit den Schülern in Wien streiken und am Heldenplatz eine Rede halten.

Thunberg reiste bereits am Sonntag per Zug an – zu Arnold Schwarzeneggers „R20“-Klimagipfel in der Hofburg. Dort erklärte die junge Aktivistin: „Wenn die Menschen ein größeres Bewusstsein für die Klimakrise hätten, würden sie mich nicht fragen, wieso ich jeden Freitag für das Klima streike, sondern sie würden mitmachen.“