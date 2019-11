Hier werden die Raucher-Sheriffs von Polizisten beschützt

Wien. Österreichs Wirte nehmen das Rauchverbot größtenteils ernst: 247 Lokale sind in Wien zu Allerhei­ligen stichprobenartig kon­trolliert worden. Nur in einem Wirtshaus wurde geraucht. In drei Fällen fehlte die vorgeschriebene Kennzeichnung des Rauchverbots. Ob das tatsächlich die Realität widerspiegelt, bleibt abzuwarten. Für Alexander Hengl, Sprecher des Marktamtes, ist das Ergebnis der Überprüfung jedenfalls „grenzgenial“, sagt er zu ÖSTERREICH (siehe Interview). Hinsichtlich der vier Verstöße wurde Anzeige erstattet. 800 Euro Pönale drohen: „Ob tatsächlich gleich gestraft wird, entscheidet das zuständige Magistratische Bezirksamt“, so Hengl.

© oe24

Politiker zündete sich nach Mitternacht Tschick an

Provokation. Offen ist auch, ob es eine Anzeige gegen FPÖ-Politiker Leo Kohlbauer geben wird. Der Wiener Gemeinderat hat nach eigener Angabe in einem Praterlokal „fünf Minuten nach Mitternacht“ geraucht und ein Foto davon auf Facebook gepostet: „Als Provokation“, wie Kohlbauer zu ÖSTERREICH sagt (siehe Interview).

© Kohlbauer/Facebook

Umsatzminus. Zwangsläufig negativ bilanziert Wirt Stefan Ratzenberger das Rauchverbot: „Minus 20 Prozent beim Pro-Kopf-Konsum in Bars, Klubs und Diskotheken. Wer rausgeht und raucht“, so Ratzenberger zu ÖSTERREICH, „konsumiert nicht. Viele gehen auch früher nach Hause.“

Shisha-Guerilla. Während das Marktamt mit der Raucherdisziplin zufrieden ist, machte Ex-Politiker Stefan Petzner eine ganz andere Beobachtung: „Ich war mit einem Freund in einem guten Wiener City-Lokal, das auch Shisha-Rauchen anbietet“, sagt er ÖSTERREICH: „Die Raucher gingen brav vors Lokal, die Shisha-Gäste rauchten, was das Zeug hält.“ Und: „Null Beschwerden, keiner beachtete das Verbot, null Konsequenzen für den Wirt.“