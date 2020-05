Hintergründe: Lunacek nur 128 Tage im Amt

Die grüne Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek war nur 128 Tage im Amt. Für fünf Monate bezog die eher glücklos agierende Politikerin pro Monat etwa 16.075 € brutto.

Den absoluten Rekord als kürzest dienenden Minister hält der ehemalige Justizminister Michael Krüger (FPÖ). Er war nur 25 Tage, von 4. Februar 2000 bis 29. Februar 2000, in Amt und würden. Doch mit nur 128 Amtstagen, ist auch Ulrike Lunacek nicht gerade lange in Amt und Würden gewesen. Die Grünen-Kulturstaatssekretärin wurde am 7. Jänner 2020 angelobt. Heute wird sie ihren Rücktritt bekanntgeben.

Es ist eine Probe für die Grün-Türkise-Koalition, die mit der Coronavirus-Krise umgehen muss. Ausgangsbeschränkungen wurden erhoben, Regeln um die Ansteckungsraten niedrig zu halten, eingeführt. Veranstaltungen wurden verboten. Das traf gerade die Künstler hart, die von ihren Auftritten leben.

Die Kulturschaffenden hätten sich mehr und schneller Hilfe gewünscht. Die Kritik an Ulrike Lunacek riss im Laufe der Corona-Krise nicht ab und nahm in den letzten Tagen noch zu. Resetarits, Andy Lee Lang, Stermann & Grissemann - immer mehr reihten sich in die Kritik gegen das Vorgehen der Kulturstaatssekretärin ein.

Nach nur 128 Tagen verkündet sie ihren Rücktritt.

SPÖ versammelte Kunstschaffende zum Protest