Hitzige Debatte um Hofer-Vorschlag "Rauchen ab 20 Uhr"

Wien. Im Interview für die Sonntagsausgabe der Tageszeitung ÖSTERREICH bekräftigt FPÖ-Chef Norbert Hofer, dass die FPÖ das Rauchverbot in Lokalen kippen wolle, wenn sie wieder Regierungsverantwortung erlangt. Allerdings nicht ganz. Hofer schlägt einen Kompromiss vor: "Unser Vorschlag sieht vor, dass man ab einer gewissen Uhrzeit das Rauchen erlaubt - eben, wenn keine Kinder mehr im Lokal sind." Der FPÖ-Chef denkt dabei an "20 oder 21 Uhr": "Und nur in Bereichen, die vorher als Raucherbereiche definiert wurden."

So reagiert das Netz

In ersten Reaktionen auf die ÖSTERREICH-Story von Hofers Vorschlag gehen die Meinungen im Netz weit auseinander. Die einen halten die Idee für großartig, die anderen meinen, dass Hofer um jeden Preis auffallen wolle. "Ist Norbert Hofer Kettenraucher?", fragt ein User provokant.

"Hat unser Dorfwirt schon seit zwei Jahren so und ich finde es eine super Lösung für ein Speiselokal", berichtet eine Userin von positiven Erfahrungen mit der Idee. "Einmaliger Vor Schlag ' da ist bestimmt fast jeder Einverstanden. Sagt eine Nicht Raucherin", sagt eine andere.

"Njet", beginnt ein User und fügt hinzu: "Die SPÖ ist nur for smoking, wenn sie von den wirten horrende Gebühren fladern kann und Tabakonzerne ihre Parteikassa füllen. Siehe Donauinselfest", ätzt er gegen die SPÖ.

"Das ist Ja ne eine der wichtigsten Lösung denn es in Österreich für die FPÖ ist, nur Menschen Rechte ist aller wichtigsten Thema, ich Stimme für SPÖ und SPÖ wird die Regierung in Österreich mit liebe und vor allem mit Menschlichkeit in die schöne Zukunft worauf Österreich sehr dringend braucht", so ein User sarkastisch.

"Naja nach dem Mittagsessen rauch ich gerne eine und nicht um 20 Uhr. Abartig was alles verboten wird menschenfreiheit??", so eine Userin scharf.