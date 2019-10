Hofer-Attacke: "ÖVP-Koalition mit Weltuntergangssekte"

Wien. FPÖ-Chef Norbert Hofer hat in einer Pressekonferenz am Dienstag deutlich gemacht, was er von einer türkis-grünen Koalition denkt: "Sollte sich die ÖVP entscheiden, mit den Grünen - einer Weltuntergangssekte - in eine Koaltion zu gehen, lasse ich mir nicht den schwarzen oder türkisen Peter zuschieben."

Rückzieher. Wenn die Verhandlungen zwischen Kurz und Kogler scheitern sollten, würde Hofer – so kündigt er an – "die Situation im Parteivorstand neu bewerten lassen". Das ist ein Rückzug von der bisherigen FPÖ-Position, dass das Wahl-Ergebnis kein Auftrag zur Regierungsbeteiligung gebe. "Paralellverhandlungen wird es mit uns nicht geben", sagt der FPÖ-Chef aber auch.

Hofer: Regierungsbeteiligung der Grünen sei Katastrophe

Norbert Hofer sieht in einer möglichen Regierungsbeteiligung der Grünen "eine Katastrophe, die über uns hereinbricht". "Das hätte negative Folgen für den Wirtschaftsstandort, offene Grenzen und Autofahrer, die zur Kasse gebeten werden", sagt Hofer in der Pressekonferenz. Dann prognostiziert er sogar, dass man "Bilder wie 2015" erleben werde. Damit spielt er auf die Flüchtlingskrise an: "Wie sollen Mandatare der Grünen für Grenzschutz votieren? Die wollen ja was ganz anderes!"

"Sigi Maurer als Innenministerin wäre großer Fehler"

Die FPÖ will im Falle von Regierungsgesprächen weiterhin auf das Innenressort pochen. Für Hofer sei es extrem wichtig, dass dieses von einem Rechtspolitiker geführt werde: "Es wäre ein großer Fehler, wenn etwa Sigi Maurer Innenministerin wird."