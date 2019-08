Hofer schließt Koalition mit der SPÖ aus

Geht es nach dem Willen des burgenländischen FPÖ-Obmanns Johann Tschürtz, sollte nach der Nationalratwahl eine rot-blaue Koalition im Bund regieren. Kanzlerin wäre dann aber nicht SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, sondern Tschürtz' Koalitionspartner, der burgenländische SP-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, wie er am Dienstag im Sommergespräch des ORF-Burgenland sagte.

Koalition mit SPÖ nicht möglich

Dem entgegnet nun FPÖ-Chef Norbert Hofer. In einer Aussendung betont der Parteichef, dass die FPÖ nach der Nationalratswahl am 29. September eine Fortsetzung der Arbeitskoalition mit der ÖVP fortsetzen will. Eine Koalition mit der SPÖ sei nicht möglich. „Ich habe Verständnis dafür, dass Johann Tschürtz aufgrund der guten Zusammenarbeit zwischen SPÖ und FPÖ im Burgenland auch andere Koalitionsvarianten andenkt. Auch ich schätze Hans Peter Doskozil. Eine Koalition zwischen SPÖ und FPÖ nach der Nationalratswahl am 29. September ist jedoch nicht möglich“, so Hofer.