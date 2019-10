Norbert Hofer hat die Social-Media-Plattform TikTok für sich entdeckt. Das Resultat: In der meist von Kindern genutzten App kann man den FPÖ-Chef jetzt mit Hundeohren bewundern. In einem Video wünscht er so ein „tolles Wochenende“ – und das Netz ist sich nicht so ganz sicher, was es davon halten soll.

Spott im Netz

Der FPÖ-Chef muss für seine Aktion viel Spott einstecken. So schreibt etwa ein User: "Hier hat kein Politiker etwas verloren". Ein anderer Nutzer stellt fest: "Ich möchte mir den Glauben bewahren, dass unsere Politiker professionell und seriös sind und das Bild, das sie hier zeichnen, passt nicht dazu".

Nun werden sogar Stimmen laut, dass sich Norbert Hofer mit dieser Aktion aus dem Präsidenten-Rennen schießt. Der FPÖ-Chef möchte bekanntlich 2022 noch einmal antreten und in die Hofburg einziehen. Viele User bezweifeln nun die notwendige Seriosität des Politikers. "Uns so was soll Österreich vertreten??? I glaub da Kasperl und der Petzi sind seriöser"

Er selbst ist aber auf den Geschmack gekommen und verwendet die Musik-/Video-App jetzt immer öfter. Sei es mit Steiermarks FPÖ-Chef Mario Kunasek oder für private Einblicke in sein Familienleben oder Ausflüge im Flugzeug.