Ibiza-Affäre: ÖVP will Entschuldigung

Nehammer sieht sich durch Strafantrag wegen gefälschter ÖVP-E-Mails bestätigt.

Die ÖVP sieht sich durch die Anklage gegen den Mann, der im Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre gefälschte E-Mails in Umlauf gebracht haben soll, bestätigt. Bei den Mails zwischen ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Gernot Blümel handle es sich um dreiste Fälschungen, so Generalsekretär Karl Nehammer via Aussendung. Von jenen Parteien, die das im Wahlkampf bezweifelt hatten, fordert er eine Entschuldigung.

