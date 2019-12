Ibiza-Ausschuss: 1. Zeugenliste

Mitte April startet die Befragung im Ibiza-U-Ausschuss – hier die erste Zeugenliste.

Wien. Er heißt locker flockig „Ibiza-U-Ausschuss“ – tatsächlich wird sich der von SPÖ und Grünen eingesetzte parlamentarische Untersuchungsausschuss vorwiegend der Casino-Postenschacher-Affäre widmen. Spätestens im Februar, so sagt SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer zu ÖSTERREICH, werde sich der Ausschuss konstituieren. Der SP-Politiker rechnet damit, dass in der Woche nach Ostern – also um den 15. April – die ersten Zeugen aufmarschieren werden.

Ob sich auch dieser U-Ausschuss zeugenmäßig von „unten nach oben!“ durcharbeitet, ist laut Krainer noch nicht entschieden. Klar ist jedenfalls, dass sich die politische Creme von Türkis-Blau die Klinke in Hand geben werden: Angefangen vom Auslöser des Ibiza, Skandals HC Strache bis zu dem für die Casinos damals zuständigen Finanzministers Hartwig Löger, auch ÖVP-Chef Sebastian Kurz wird geladen werden genau so wie FPÖ-Manager Peter Sidlo.

Doch Krainer will auch vor der eigenen Tür kehren: Der SPÖ-Mann will auch „Mr Millionen-Abfertigung“ Dietmar Hoscher laden – obwohl der Supervertrag des SPÖlers aus dem Jahr 2006 stammt. (gü)