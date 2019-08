Ibiza-Buch: Aufdecker verrät neue Details

Frederik Obermaier und Bastian Obermayer haben die vollen sieben Stunden des Ibiza-Videos gesehen. In ihrem am kommenden Donnerstag erscheinenden Buch Die Ibiza-Affäre verraten sie, was in der Villa alles gesprochen wurde.

"Die Ibiza-Affäre: Innenansichten eines Skandals" erscheint am 22. August

Eine kleine Kostprobe lieferte Obermaier bereits gestern auf Twitter. Anlässlich der Hausdurchsuchung bei Strache postete er jene Passage, bei der es auf Ibiza zwischen Strache und der Fake-Oligarchin um Casino-Lizenzen ging: "Die Zusage, das Monopol für das Glücksspiel aufzubrechen, die ist sowieso klar", soll der damalige FPÖ-Chef den beiden Lockvögeln versichert haben.