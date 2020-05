Ibiza-Detektiv verteilte 2,5 Kilo Kokain an Video-Komplizen

Detektiv H., der Kopf der Ibiza-Video-Bande, soll Drogen im Wert von 255.000 Euro an vier Komplizen verteilt haben - diesen Vorwurf erhebt die Staatsanwaltschaft Wien, oe24 liegt das Papier vor.

In einem Rechtshilfeersuchen an die Staatsanwaltschaft III in Zürich fasst die Wiener Staatsanwaltschaft alles zusammen, was sie bisher dem mutmaßlichen Kopf der Ibiza-Video-Bande angeblich bereits nachweisen könne: Es bestehe der Verdacht der Erpressung, der Fälschung und Weitergabe besonders geschützter Urkunden, des Missbrauchs von Tonaufnahme- und Abhörgeräten sowie des Verbrechens des Suchtgifthandels.

Zu diesem Vorwurf des Dogenhandels listet die Wiener Justiz detailliert auf, wer von dem mittlerweile per internationalem Haftbefehl gesuchten Detektiv H. Kokain erhalten haben soll: Von der Gesamtmenge von 2557,40 Gramm mit einem Reinheitsgehalt von zumindest 27 Prozent hätte der Wiener Anwalt M., der seine Mitwirkung am Ibiza-Video-Projekt zum Abschuss von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache schon im Vorjahr zugegeben hat, etwas mehr als ein Kilo Kokain übernommen. Die Justiz schreibt dazu: "Zwischen 1.1.2014 und 31.12.2015 an Dr. M. wöchentlich zumindest 10 Gramm zu einem Grammpreis von 100 €." Allein für das Drogen-Shopping wären beim Advokaten somit Kosten von etwa 100.000 € angefallen.

Rechtsanwalt M. hat aber stets bestritten, Kokain zu konsumieren, daher drängt sich die Frage auf, für wen der Wiener Jurist die Drogenlieferungen finanziert haben könnte. Zur Erinnerung: Auch bei der Hausdurchsuchung bei M. im Sommer 2019 wurde Kokain gefunden - in einer Louis-Vuitton-Damenhandtasche.

Drohen Boss des Ibiza-Projekts 5 Jahre Haft?

Ebenso sollen laut Wiener Staatsanwaltschaft ein Komplize sowie noch eine mögliche Mitwirkende am Ibiza-Projekt 360 Gramm Kokain bei Detektiv H. gekauft haben. Und ein weiterer mutmaßlicher Mittäter hätte sogar noch im November 2019 in Salzburg über einen Mittelsmann von H. 133,7 Gramm Kokain erhalten, meint die Staatsanwaltschaft.

Da die zweineinhalb Kilo Kokain die sogenannte Grenzmenge für Eigenbedarf laut Staatsanwaltschaft Wien "um das 25-Fache" (Zitat) übersteigen, könnte Detektiv H. allein deshalb eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren drohen. Und es wird spannend, ob die Ermittler des Bundeskriminalamts auch klären können, bei wem H. diese große Menge an Kokain gekauft haben könnte, und wie auch für ihn die Finanzierung dieser Drogenmenge im Wert von 255.000 € möglich war.