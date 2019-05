Ibiza-Krimi: 600.00 Euro in Goldmünzen für Video

Der Ibiza-Krimi hält weiter alle in Atem. Drehbuch und Produktion des Strache-Videos hat nach Recherchen des Publizisten Gert Schmidt (eu-infothek.com) eine Gruppe von Sicherheitsleuten in Auftrags- und Geldnöten ausgeheckt. Federführend sollen der Detektiv Julian Hessenthaler, zwei weitere Sicherheitsexperten (mit Kontakten zum Geheimdienst, der ihnen die Ibiza-Finca aufgelegt haben soll) und der Wiener Anwalt Ramin Mirfakhrai (er hatte Insider-Informationen über Strache) gewesen sein – es gilt die Unschuldsvermutung. Schon im Sommer 2017 versuchte der Anwalt, das Material an Parteien oder die Strabag zu verkaufen – erfolglos.

➔ Der Deal: Heuer im Frühjahr, angesichts der bevorstehenden EU-Wahl, sah die Gruppe eine neue Chance. Man bot das Video österreichischen Medien an, alle lehnten ab. Der Deal lief dann über Deutschland. Ein „Verein“ kaufte laut Schmidts Recherchen 7 Sequenzen des Videos, gab diese an Spiegel und Süddeutsche weiter. In einem 18-seitigen Vertrag wurde der 600.000-Euro-Deal fixiert.

➔ Mutmaßliche Käufer: Bei dem Verein soll es sich um die deutsche Künstlergruppe „Zentrum für Politische Schönheit“ handeln. Zu deren Unterstützern gehört der Satiriker Jan Böhmermann, der das Video ja schon im April kannte ... Das „Zentrum“ dementiert (siehe rechts).

Bezahlt wurden die 600.000 Euro in Krügerrand-Goldmünzen. Das Gold dann zu Bargeld zu machen, soll für die Video-Macher übrigens gar nicht einfach gewesen sein ... Die große Frage: Wer finanzierte die 600.000 Euro wirklich?

Zentrum für Politische Schönheit: Kauften deutsche Polit-Aktivisten das Video?

Das Zentrum für Politische Schönheit (ZPS) wurde vom Aktionskünstler Philipp Ruch gegründet. Es handelt sich um eine Gruppe von Künstlern und Aktivisten – „eine Sturmtruppe zur Errichtung moralischer Schönheit“, die „an der Zukunft des politischen Widerstands im 21. Jahrhundert arbeitet“, heißt es auf der Website. Mit Aktionen gegen Rechte sorgte die Gruppe wiederholt für Aufsehen – sie errichtete etwa in der Nachbarschaft des AfD-Politikers Björn Höcke einen Nachbau des Berliner Holocaust-Mahnmals.

Via Facebook weist das ZPS die Beteiligung am Video-Deal zurück: „Für das Ibiza-Video ist weder von uns Geld geflossen, noch haben wir es SZ oder Spiegel zugespielt.“ Eigenartig: Der Twitter-Account Kurzschluss14, eingerichtet kurz vor Veröffentlichung der Videoausschnitte, zeigte Original-Sequenzen. Erster Follower war das Zentrum ..