Ibiza-Krimi: Es geht um Sex, Rache & Kokain

Wien. „Es war blanker Hass. Die Luxus-Immobilienmaklerin M. tobte, nachdem sie zuerst von Johann Gudenus und später auch von Heinz-Christian Strache abserviert worden ist“, verrät ein Insider aus der Clique, die sich immer wieder in teuren Wiener Lokalen und bei Clubbings getroffen hat.

Drogen. Zu diesem Rache-Motiv sei dann noch ein wichtiger Grund für die Video-Intri­ge dazugekommen, hört ÖSTERREICH bei diesem Treffen mit dem Insider: „Die Gruppe rund um den Wiener Anwalt M., Detektiv H. und Straches Bodyguard lebte weit über ihre Verhältnisse. Manche meinen, dass auch in größeren Mengen Kokain gekauft und konsumiert worden sei.“

Unter den neun Tatverdächtigen im Ibiza-Krimi könnte diese Geldnot ein weiteres Motiv für die „Operation Ibiza“ gewesen sein.

Fehlschlag. Ein erster Versuch, rasch und kriminell zu Geld zu kommen, ist gescheitert: Im Jahr 2015 wollte niemand eine Haarlocke von Heinz-Christian Strache kaufen, auf der angeblich Kokainspuren zu finden gewesen wären. Ein Zeuge sagt aktuell aus, dass diese von einer TV-Moderatorin angeboten worden sei, die mit Anwalt M. zusammenlebte. Bei ihm wurde heuer tatsächlich Kokain gefunden, für seine Freundin gilt die Unschuldsvermutung.

Pleite. Nach den monatelangen Vorarbeiten zum Dreh des Ibiza-Videos sei die Tätergruppe dann unter finanziellem Druck gestanden. Ein Ermittler sagte ÖSTERREICH: „Wir wissen, dass diese Gruppe ein Hehler-Problem hatte. In Österreich wollte niemand das Video kaufen.“ Anfangs verlangte Anwalt M. fünf Millionen Euro dafür, später nur noch zwei Millionen.

Käufer. Über dunkle Kanäle erfuhren dann die Journalisten der Süddeutschen Zeitung und des Spiegels von dem Strache-Gudenus-Video und nahmen der Bande das Ma­terial ab. Öffentlich gezeigt wurde dann eine gekürzte Version.

Politik. „Das politische Motiv kam erst viel später dazu“, sagt der ÖSTERREICH-Informant. Möglicher Beweggrund für die Täter: Bei der verbreiteten Erklärung, „ja die Demokratie gerettet“ zu haben, würde niemand mehr Fragen zur Entstehungsgeschichte und zu den Produzenten stellen …

Jetzt stellt die Justiz und die „Soko Tape“ aber sehr wohl Fragen. Und wie der aktuelle Haftbefehl zeigt, ermittelt die Kripo wegen einer Vielzahl möglicher Straftaten. Dabei sind Erpressung, Nötigung, Täuschung, Bildung einer kriminellen Vereinigung und Geldwäscherei.

Richard Schmitt

Drei Tatverdächtige im Ibiza-Krimi saßen bis gestern Nachmittag noch in Haft: S., ein ­Österreicher mit bosnischen Wurzeln, er soll einer der Beitragstäter von Detektiv H. sein. H. ist einer der Haupt­verdächtigen in diesem Politthriller. S. wurde in Salzburg festgenommen, ÖSTERREICH konnte exklusiv aus der Anordnung der Festnahme zitieren. Auch die langjährige Freundin des Detektivs sei weiter in Haft, weil sie die Kriminalisten noch länger einvernehmen wollen. Ebenso noch für Befragungen in Polizeigewahrsam: ein weiterer möglicher Komplize, der Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Juni dieses Jahres angeboten haben soll, ihm das komplette Video besorgen zu können. Auch er soll ein Bekannter von Detektiv H. sein, der am Dreh des Ibiza-Videos maßgeblich beteiligt war.

Die Chuzpe: Vermutlich waren alle drei Tatverdächtigen, die Strache das „ganze Video“ verkaufen wollten, auch bei den monatelangen Vorbereitungsarbeiten zur Produktion des ­Videos beteiligt. Die Staats­anwaltschaft ermittelt wegen Erpressung, Täuschung, Nötigung und Urkundenfälschung.

