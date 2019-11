Ibiza-Krimi: Nächste Erpressung mit Sex-Video

Verhaftungen, Hausdurchsuchungen – die Kripo ist auf der richtigen Spur: Jetzt flog ein neuer Erpressungsfall auf.

Wien. Das „Premium Doppelzimmer“ im 5-Sterne-Hotel auf der Wiener Donauplatte wurde von der Ibiza-Video-Bande vor ihrer nächsten „Operation“ am 12. Oktober 2018 stundenlang präpariert: Mehrere versteckte Kameras und Mikros – genau so wie in der Finca auf Ibiza beim Dreh mit Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus ein Jahr zuvor.

Erpressungs-Krimi in der Rotlicht-Szene

Luxus-Suite. Zwei Männer haben sich die 252-Euro-Suite mit Panoramablick zur Donau gemietet, dann eine junge Frau zu sich bestellt: F. arbeitete in einem bekannten Wiener Luxus-Bordell, und sie musste bereits seit Monaten ihr Sorgerecht für ihren kleinen Sohn gegen ­ihren Ex-Ehemann verteidigen, einem Geschäftspartner von Detektiv H.

Heimliche Video-Attacke wie bei dem Dreh auf Ibiza

Drogen. H. ist bereits österreichweit bekannt: Er war ­einer der Drahtzieher der folgenschweren Ibiza-Aktion und Instruktor der falschen „Oligarchin“ beim Dreh in der Finca. Der Ex-Gatte von Callgirl F. ist der Sohn eines Ex-ORF-Stars, er hatte Drogenprobleme und wollte mit allen Mitteln seine frühere Frau unter Druck setzen.

Escort. „Von meinem Aufenthalt im Hotelzimmer wurden heimlich Filmaufnahmen gemacht. Damit wurde mir gedroht, sie im Sorgerechtsverfahren gegen mich zu verwenden“, schilderte die Escort-Lady in der sieben Seiten langen Anzeige, die dem Bundeskriminalamt in Wien sowie ÖSTERREICH vorliegt.

Täter aus Wiener Hotel auch bei Ibiza-Krimi dabei

Haftbefehl. Interessant: Die Namen der Tatverdächtigen in diesem Wiener Erpressungsfall finden sich auch im jetzt aktuellen Haftbefehl für die Ibiza-Bande. Der Verdächtige K., der die Aktion mit dem Callgirl im 5-Sterne-Hotel geleitet hat, arbeitete mit dem am Dienstag in Salzburg festgenommenen S. zusammen.

Drohungen. Im Wiener Luxus-Hotel soll K. für die Installierung der Videokameras zuständig gewesen sei, zuvor soll er das Escort-Mädchen auch noch eingeschüchtert haben. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Beweise. Der noch immer in Haft sitzende S. ist wiederum mit dem Detektiv H. selbst in engem Kontakt, wie Gert Schmidt, Chefredakteur der Recherche-Plattform EU-Infothek, bestätigt: „Beide wollten mir für 100.000 Euro Informationen zum Strache-Ibiza-Video anbieten und haben dabei mit ihrem Boss, Detektiv H., telefoniert.“

Der Haupttäter der Video-Aktion im Wiener Luxus-Hotel sitzt übrigens aktuell wegen anderer Delikte in Haft.

Richard Schmitt

Drei Ibiza-Täter bleiben in U-Haft