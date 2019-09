Noch mehr spannende Details über jene mysteriöse Firma, deren Chefs das Ibiza-Video mit Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus gedreht haben: Für das Unternehmen jobbten nicht nur 13 (!) strafrechtlich verurteilte Personen, sondern auch zwei Offiziere des Heeres-Nachrichtenamtes. Wie von der Recherche-Plattform „Fass ohne Boden“ und ÖSTERREICH berichtet, kooperierte diese Firma auch jahrelang mit Abteilungen des ÖVP-geführten Innenministeriums.

Während die Verbreiter des Ibiza-Videos von der „Süddeutschen Zeitung“ ziemlich wenig Fragen zu den Produzenten des von ihnen nur in Ausschnitten verwendeten Videomaterials stellten, stoßen österreichische Investigativjournalisten jetzt auf immer mehr hochinteressante Fakten zu dieser Causa: Wie berichtet, belegen Monatsberichte des Unternehmens, dass jahrelang mit verschiedenen Abteilungen des Innenministeriums zusammengearbeitet worden ist – in einer Zeit, in der dieses Ministerium von bekannten ÖVP-Politikern geführt worden ist. Einer der Chefs dieser Firma war auch der „Führungsoffizier“ des lettischen Lockvogels, der im Sommer 2017 auf Ibiza vor Strache und Gudenus die „millionenschwere Oligarchin“ spielte. Und nun liegt der Recherche-Plattform „Fass ohne Boden“ und auch ÖSTERREICH das ganze Organigramm dieser Firma vor – mit allen Namen, mit allen Funktionen.

Die erste Überraschung dabei: Die Verbindungen der Ibiza-Video-Organisatoren zu staatlichen Nachrichtendienste war noch enger als bisher vermutet. So tauchen auch zwei Namen von hochrangigen Offizieren des Nachrichtenamtes des Bundesheeres auf – jenes Geheimdienstes der Armee, der für die strategische Auslandsaufklärung zuständig ist. Einer der beiden erwähnten Militärs war sogar Brigadier und soll laut Firmen-Papier „in leitender Funktion“ beim Heeres-Nachrichtenamt tätig gewesen sein. Ebenso interessant in diesem Organigramm der GmbH: Sowohl ein hochprominenter Wiener wie auch die Söhne eines bekannten ORF-Stars werden darin mit ihren Funktionen gelistet.

„Die kriminelle Energie dieses Ibiza-Netzwerkes spricht für sich“, kritisiert der Investigativ-Journalist Alexander Surowiec, dass sich offizielle Stellen mit diesem Unternehmen zusammenarbeiteten. Und was nun auch dieses Organigramm beweist: Mit der Einbindung gewisser Promis sowie des bekannten Wiener Rechtsanwalts, der die Auftragsvergabe für das Video bereits gestanden hat, wollte man sich offenbar einen gewissen seriösen Anstrich geben.

Spannend bleibt, ob eine Einbindung von staatlichen Strukturen der Republik bei der Organisation, bei der Produktion und der Finanzierung des Ibiza-Videos beweisbar sein werden.

Richard Schmitt