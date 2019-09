Ibiza-Video: Der Strafakt des Drahtziehers

Im bekannten Ibiza-Video mit Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus versuchte der offiziell als Privatdetektiv arbeitende H. immer wieder, die beiden FPÖ-Politiker zu eindeutig strafbaren Aussagen zu bewegen. Als Begleiter der „Oligarchin“ machte der meist in Wien ­lebende Mitorganisator des belastenden Video-Drehs auf Ibiza Druck auf Strache und seinen damaligen Parlamentsklubchef. Wie neue Dokumente der Investigativplattform Fass ohne Boden zeigen, hat dieser Mittäter ein schwerkriminelles Vorleben.

Privatdetektiv als Drogenhändler verurteilt

➔ Suchtgift: Laut Strafregisterauszug, der ­ÖSTERREICH vorliegt, wurde der Privatdetektiv wegen Besitz, Überlassung und Handels mit Suchtgift rechtskräftig verurteilt – und er musste einen Teil der Strafe auch absitzen.

Ermittlungen. Just dieser Drogenkriminelle arbeitete – wir berichteten – von 2011 bis 2014 mit mehreren Abteilungen des Innenministeriums zusammen. Seine Aufgabe: Er sollte mit Observationen und der Verwendung von GPS-Peilsendern dabei helfen, eine hoch professionell arbeitende Zigarettenschmuggelbande auffliegen zu lassen.

Erklärungsbedarf im Innenministerium

➔ Jobs für Exekutive: Die neuen Dokumente beweisen jedenfalls, dass der Privatdetektiv und verurteilte Drogendealer gleich für mehrere Abteilungen des Innenministeriums kein Unbekannter war. So ist in einem Monatsbericht seiner „Gruppe Sicherheit“ nachzulesen, dass es eine „very fruitful cooperation“ mit einem Landeskriminalamt gegeben haben soll. Ein Sprecher von Innenminister Wolfgang Peschorn betont allerdings gegenüber ÖSTERREICH: „Wir haben im Haus bei uns nachgefragt: Es gibt nichts dazu. Dass jemand derartige Aufträge von einem Privaten bekommen hat, heißt noch nicht, dass er auch mit uns kooperiert hätte.“

Parlamentarische Anfrage

➔ Brisanz: Was bisher nur als Gerücht kursierte, ist nun jedenfalls bewiesen: Einer der Hauptorganisatoren des Ibiza-Videodrehs, der „Führungsoffizier“ des Lockvogels, hatte und hat beste Kontakte zu verschiedenen Abteilungen des Innenministeriums.

Eine politische Aufarbeitung wird bereits gefordert. Der Abgeordnete Hans-Jörg Jenewein (FPÖ) will eine parlamentarische Anfrage einbringen: „Unglaublich! Die Fakten geben nicht nur einen Einblick in die Welt dieses ­Detektivs, sondern zeigen auch, wie Polizei-Aufgaben offenbar von einer privaten Firma übernommen wurden.“

Staatsanwalt: Schreddern hat nichts mit Ibiza zu tun

Die Korruptionsstaatsanwaltschaft sieht keinen Zusammenhang zwischen der Schredder-­Affäre der ÖVP und dem im Mai aufgetauchten Ibiza-­Video. Annahmen in diese Richtung hätten sich nicht bestätigt, teilte die Behörde mit.

Allerdings: Das Verfahren läuft weiter, der Fall landet bei der Staatsanwaltschaft Wien. Sie überprüft, ob strafrechtliche Delikte durch das Zerstören der Festplatten erfüllt wurden.